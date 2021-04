Die Gründe für Kristensens Leistungs-Explosion

Kristensen in starker Form

Der Däne agiert seit geraumer Zeit in starker Form, hält bei vier Toren und sieben Assists. In der letzten Saison blieb er ohne Treffer, verbuchte nur zwei Vorlagen. „Wichtig ist, dass ich jetzt total fit bin“, spielt er auf seine Oberschenkelverletzung in seiner Premieren-Saison für Serienmeister Salzburg an.