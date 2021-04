Die Graz-Damen schlugen im Titelrennen zurück

Die Basketball-Damen von UBI Graz meldeten sich in der Finalserie der Superliga (best-of-5) zurück: Auswärts in Klosterneuburg holten die Mädels von Cheftrainerin Vanessa Ellis ein wichtiges 57:56, stellten damit in der Serie auf 1:1. Mittwoch (20.15 Uhr) steigt das dritte Finale im Grazer Sportpark.