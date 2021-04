Fünf-Meter-Sturz bei Bauarbeiten

Bei Arbeiten für das Dach seines Rohbaus ist am Samstag ein 32-jähriger Mann in Mittersill abgestürzt und verletzt worden. Der Mann war gegen 8.00 Uhr auf der obersten Geschossdecke beschäftigt, als neben ihm eine Palette mit Holzbauplatten auseinander glitt. Dadurch verlor der Pinzgauer das Gleichgewicht und stürzte fünf Meter in die Tiefe.