„Graz ist in Österreich die beste Adresse!“

Volleyball-Finalserie - zweiter Akt! Im Grazer Sportpark schlagen die Herren des UVC Graz nach dem sensationellen 3:2-Sieg zuletzt gegen Meister-Favorit Aich/Dob (Kt) am Samstag erstmals in der Finalserie in der heimischen Halle auf. Vor dem ersten Ballwechsel (ORF Sport plus überträgt den Schlager ab 20.20 Uhr live) sprach die „Steirerkrone“ mit Graz-Legionär Tiago Pereira über Titelträume, seine Emotionen und seinen Verbleib an der Mur.