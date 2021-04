Grüne Stadträtin Schwarzl: „Die Abwahl war absurd“

„Krone“: Die Grünen haben sich immer gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ausgesprochen, jetzt hat diese den 1. Vize-Bürgermeister und sitzt am Regierungstisch. Was ist da schiefgelaufen bei der Grünen Strategie?

Schwarzl: Die Grüne Strategie war immer klar: Innsbruck weltoffen gestalten, Verkehr beruhigen, keine unnötigen Millionenprojekte, keine Koalition mit der FPÖ. Was sie sich dabei gedacht haben, einen FPÖ-Mann und nicht eine Kandidatin der Koalition zu wählen, müssen daher FI, ÖVP und Teile der SPÖ beantworten. Die FPÖ sitzt wie davor im Stadtsenat, nicht in der Regierung.