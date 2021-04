Bus fährt vor: Testangebot für Betriebe erweitert

Mehr als 350 Teststandorte bieten Gemeinden in NÖ an. Zusätzlich können die Mitarbeiter von 330 Firmen sich direkt in ihrem Unternehmen testen lassen - alleine damit werden 100.000 Personen erreicht. Und die betrieblichen Testkapazitäten werden jetzt mit Unterstützung von Landesregierung und Wirtschaftskammer weiter ausgebaut. Die Landesräte Ulrike Königsberger-Ludwig und Jochen Danninger erklärten gestern mit Kammer-Präsident Wolfgang Ecker im Regierungsviertel St. Pölten: „Ab sofort sind, organisiert von Ecoplus, zwei Busse in ganz Niederösterreich unterwegs, um Mitarbeitern kleiner Betriebe, die keine Teststraßen haben, ein Checkangebot bieten zu können.“