Bitcoin-Schürfer gefährden Chinas Klimaziele

Geht es nach den bisherigen Plänen Chinas, sollen die Emissionen in der Volksrepublik bis 2030 ihren Höhepunkt erreicht haben, um dann kontinuierlich reduziert zu werden, sodass man bis 2060 schließlich klimaneutral ist. Doch die Digitalwährung Bitcoin könnte diesen Plänen nun einen Strich durch die Rechnung machen, wie Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, der Cornell University in den USA sowie der Universität von Surrey in Großbritannien in einer am Dienstag in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie warnen.