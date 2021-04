Virtuelle Roboter unterstützen Zoll

Im ersten Jahr zwölf neue Mitarbeiter angestellt

Begeistert zeigt sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über das Start-up. „Digicust ist ein gutes Beispiel, was Gründer in NÖ in kürzester Zeit erreichen können“, so Danninger. Bereits im ersten Jahr stellte das Unternehmen zwölf neue Mitarbeiter an.