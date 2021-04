Ludwig greift durch: Wien-Lockdown wird verlängert

Bis 11. April gilt in Ostösterreich die „Osterruhe“. Da die Corona-Lage in den Krankenhäusern insbesondere in Wien und Niederösterreich weiter dramatisch ist, prescht der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun vor und kündigte am Dienstag an, den Lockdown in seinem Bundesland um eine weitere Woche zu verlängern.