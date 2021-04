„Sputnik V“-Impfstoff: Vertrag vor Abschluss

Impfstoff ist noch nicht in der EU zugelassen

Bisher wird „Sputnik V“ in rund 50 Ländern verimpft, allerdings ist der Wirkstoff noch nicht in der EU zugelassen, die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft die Zulassung noch. Gut möglich, dass die jüngste Kritik der Weltgesundheitsagentur WHO an der europäischen Impfaktion die Entscheidung nun beschleunigt. Allerdings ist auch das Gegenteil nicht ausgeschlossen.