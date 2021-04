Deutschland diskutiert über „Brücken-Lockdown“

Persönlicher Gipfel gefordert

Ginge es nach Laschet, soll noch in dieser Woche eine Konferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin stattfinden. Erst dort würde sich zeigen, was Laschets Vorstoß in der Praxis bedeutet. Mithilfe „neuer Mechanismen“ wie der App „Luca“ für Kontaktnachverfolgung sei bei einer niedrigeren Inzidenz auch eine Ausdehnung von Modellprojekten denkbar, sagte Laschet weiter. Diese Schritte müssten in den nächsten drei Wochen vorbereitet werden, „dann kann man hineingehen in die Zeit, in der man behutsam öffnen kann“, sagte Laschet.