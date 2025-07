Haus von Frau angezündet: „Habe nichts getan“

Der 26. Oktober 2024 in Deutschfeistritz. „Stellen Sie sich vor, Sie gehen in der Früh mit Ihrem Hund Gassi“, beginnt der Staatsanwalt am Freitagmorgen am Landesgericht für Strafsachen in Graz. „Sie hätten wohl nicht damit gerechnet, Rauchschwaden zu entdecken.“ Die Feuerwehr rückt mit 15 Leuten aus. Sie entdeckt mehrere Brandherde. Der Verdacht, jemand könnte dieses Feuer gelegt haben, entsteht. Kurz danach wird jener Mann festgenommen, der nun in grauer Jogginghose und gelbem Pullover vor Richterin Julia Riffel und den Schöffen Platz nimmt. Zwischen fünf und fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe drohen ihm.