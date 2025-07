Verhandlungen zu Treffen von Selenskyj mit Putin

Putin hatte in der Vergangenheit einem Treffen mit Selenskyj zugestimmt, jedoch erst in einer „finalen Phase“ möglicher Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Bei den erneuten direkten Gesprächen zwischen Delegationen aus Moskau und Kiew am Mittwoch in Istanbul hatte der ukrainische Chefdelegierte Rustem Umjerow ein Treffen der Staatschefs vor Ende August vorgeschlagen.