Ein „Fischerdorf“ will Fußball-Europa erobern

In der vorletzten Saison sorgte Klaksvik mit einem Erfolg in Slowenien für den ersten Europacup-Sieg einer Mannschaft von der Färöer Inseln. Auch heuer hat die Amateur-Truppe einiges vor, trotzt den Reisestrapazen. Am Donnerstag erreichte man in der zweiten Quali-Runde der Conference League bei Radnicki Belgrad ein 0:0.