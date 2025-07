Rangnick nicht dabei! „Auf Anraten meines Arztes“

Perchtold springt ein

Der 67-Jährige hatte sich Mitte Juni einer lange geplanten Sprunggelenksoperation unterzogen. Anfang Juli wurde ein weiterer Eingriff nötig, weil sich die Wunde entzündet hatte. Der nächste Teamlehrgang findet Anfang September statt, Österreich trifft in der WM-Qualifikation am 6. September in Linz auf Zypern und am 9. September in Zenica auf Bosnien-Herzegowina.