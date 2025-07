Hamas unterschlägt keine Hilfsgüter in Gaza

Verhungerte Kinder, Tote bei Verteilstellen

Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) leidet fast ein Viertel der 2,1 Millionen Einwohner in dem dicht besiedelten und von Israel abgeriegelten Küstengebiet unter hungerähnlichen Bedingungen, Tausende leiden an akuter Unterernährung, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Ärzte berichten von Todesfällen wegen Hunger unter anderem bei Kindern. Zugleich kommt es an den Verteilstellen immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen. Hunderte Palästinenser sollen dabei bereits getötet worden sein.