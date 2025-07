„Dringend“: Firmenchef fordert Einigung bei Zöllen

Das Betriebsergebnis des Aluminiumerzeugers AMAG mit Hauptsitz in Ranshofen sank im ersten Halbjahr um 23,6 Prozent auf 38,8 Millionen Euro, der Nettogewinn brach sogar um knappe 30 Prozent auf 23,4 Millionen Euro ein – die „Krone“ berichtete.

Und das, obwohl die Umsatzerlöse um 11,1 Prozent gestiegen sind. „Die Auslastung konnte auf einem stabilen Niveau gehalten werden, aber Ergebniseinbußen aufgrund von erhöhten Personal- und Energiekosten sowie den US-Zöllen können unmöglich kurzfristig kompensiert werden“, sagt AMAG-Vorstandsvorsitzender Helmut Kaufmann.

Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt

Die USA hatten im März Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt. Per 4. Juni wurden sie verdoppelt – die Auswirkungen davon wird die AMAG erst im zweiten Halbjahr so richtig spüren. Zudem ist der Aluerzeuger aus dem Innviertel an einer kanadischen Firma beteiligt und auch von dort aus gelten nun 50-Prozent-Zölle.