Amira Aly trifft ihre Fans in Wien

Zu welchem Preis

Nach einigen privaten Verpflichtungen untertags will sie noch heute ihre Fans persönlich treffen. „Ab 16:30 Uhr bin ich bei der Filialeröffnung von Pagro im Stadion Center (...) Ich freu’ mich so!“, sendete sie an ihre knapp eine Million Abonnenten eine Einladung raus. Vermeintlich fast beiläufig und doch gut platziert erwähnt sie noch das Backzubehör, für welches sie wirbt und dann auch in eben jener Filiale zu erstehen sein wird – „zum ersten Mal auch in Österreich.“