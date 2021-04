Hausärzte über Pläne für Impfzentren verärgert

Hausärzte: „Werden nicht eingebunden!“

Die heimische Impfkoordination beteuert zwar, dass die Hausärzte weiterhin eine wichtige Säule der Impfstrategie bleiben, in den Ordinationen herrscht aber Unruhe wegen dem „rücksichtslosen Strategiewechsel“. „Allgemeinmediziner stehen zwar an vorderste Impf-Front, eingebunden werden wir aber nicht“, so der Tenor der Kritik. Iris Solf-Thron kämpft jedenfalls weiter um entsprechende Impfdosen: „Immerhin geht es um die Gesundheit und nicht um den Profit.“