FFP2-Skandal: „Wollte österreichische Qualität“ Kopieren Kopieren

Diese Razzia und die dahinter aufgedeckten Machenschaften schlugen große Wellen in der heimischen Politszene. „Während in Österreich Hunderttausende Menschen keinen Job haben, machten andere das Geschäft ihres Lebens“, meinte etwa der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried. Auch vom ehemaligen Koalitionspartner, der FPÖ, hagelt es Kritik. „Wenn dieser Vorwurf stimmt, dann ist das der nächste Skandal für die Bundesregierung - und allen voran Kanzler Kurz, der die volle Verantwortung trägt“, so FPÖ-Chef Norbert Hofer. Auch die NEOS kritisieren die undurchsichtigen Strukturen hinter dem Joint Venture der Palmers Textil AG und der Lenzing AG.