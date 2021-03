Supermärkte nehmen Skandal-Masken aus Regalen

Unternehmen gestand Produktion in China

Um Österreichs größten Maskenhersteller Hygiene Austria gibt es einen wahren Krimi, es geht um Lohndumping und schweren Betrug: Bei einer Großrazzia sollen 45 Schwarzarbeiter aufgedeckt worden sein, die China-Masken auf „Made in Austria“ im Keller der Firma umetikettiert haben. Das Unternehmen weist die „haltlosen Vorwürfe“ schärfstens zurück, gesteht allerdings die Produktion in China ein. Die Tochterfirma der heimischen Dessous-Traditionsmarke Palmers und des börsennotierten Faserkonzerns Lenzing will eng mit den Behörden kooperieren.