Razzia bei Maskenproduzent in Wien und NÖ

Schwere Vorwürfe gegen Österreichs größten Masken-Hersteller: Hygiene Austria, eine Tochterfirma von Palmers und Lenzing, soll billigen Mund-Nasen-Schutz aus China auf „Made in Austria“ umetikettiert haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt - am Dienstag gab es eine Großrazzia mit der Finanzpolizei an Firmensitzen in Niederösterreich und Wien.