Wolf-Schutzstatus gesenkt: Wie stehen Sie dazu?

Das Thema Wolf ist seit Längerem nicht nur in Österreich ein strittiges. Nun hat das EU-Parlament den Beschluss gefasst, den Schutzstatus dieser besonderen Tiere von „streng geschützt“ auf lediglich „geschützt“ herabzustufen. Der Hintergrund ist die starke Zunahme der Wolfspopulation in den Mitgliedsstaaten. Was sind Ihre Gedanken bezüglich dieser Entscheidung?