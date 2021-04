Bisher 794 Millionen Euro für Tiroler Betriebe

So seien bis zum Stichtag 29. März für Tiroler Betriebe Zuschüsse in der Höhe von 794 Millionen Euro genehmigt worden. „Die Genehmigungsquote liegt bei 92 Prozent“, rechnet Schweinberger vor. Im Bereich Gastronomie und Beherbergung seien 469 Millionen Euro geflossen. „95 Prozent der Antragsteller haben bereits Geld erhalten.“ In der Reisebranche waren es laut Schweinberger 16 Millionen Euro. Von den Antragstellern in dieser Sparte „haben 94 Prozent Geld erhalten“.