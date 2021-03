„Den kleinen ,Häuslwirt’ lassen sie sterben“

„Lob von Bundeskanzler nützt mir nichts“

Wie der Gastronom weiß, ist er nicht der einzige, der verzweifelt wartet. Auch in seinem Bekanntenkreis kennt er mehrere Fälle. Was Bliem besonders aufregt: „Die Politiker beweihräuchern sich damit, dass genug Geld vorhanden sei, aber den kleinen ,Häuslwirt’ mit einem 50 Quadratmeter großen Kaffeehaus lassen sie einfach sterben.“ Auch gegen Bundeskanzler Kurz teilt Bliem abschließend offen aus: „Er stellt sich hin und lobt, was bisher alles gemacht wurde. Mir nützt das aber nichts. Wenn ich mein Geld endlich bekomme, dann nützt es mir etwas!“