Viel zu wenig Niederschlag: Große Waldbrandgefahr!

Kaum Schnee und Regen

So wurden etwa an der Messstation Bad Waltersdorf im März nur 10 mm Niederschlag gemessen und in weiten Teilen der Oststeiermark lagen die Niederschläge bei lediglich 30 Prozent des langjährigen Durchschnitts. Aktuell noch gering ist die Waldbrandgefahr hingegen in höheren Lagen und in der Obersteiermark, wo in den nächsten Tagen auch mit weiteren Niederschlägen zu rechnen ist.