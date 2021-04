Bundesweiter Lockdown: Entscheidung nach Ostern

Intensivstationen: Regional sehr unterschiedliches Bild

Die Situation in Österreichs Intensivstationen zeige aktuell ein regional sehr unterschiedliches Bild: In Wien, Niederösterreich und Burgenland ist sie äußerst angespannt, die Intensivstationen in den anderen Bundesländern weisen noch eine geringere Auslastung auf. Laut Prognose könnte sich demnächst etwa auch in Oberösterreich die Situation zuspitzen.