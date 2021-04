Endgültige Absage an bundesweiten Oster-Lockdown

Bundeskanzler und Gesundheitsminister hätten Donnerstagvormittag gemeinsam eine Videokonferenz mit den Leitern der Intensivstationen aller neun Bundesländer abgehalten, in der die Lage an den heimischen Intensivstationen evaluiert worden sei, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Die Situation auf Österreichs Intensivstationen zeige aktuell ein regional sehr unterschiedliches Bild. In Wien, Niederösterreich und Burgenland sei die Lage demnach äußerst angespannt, die Intensivstationen in den anderen Bundesländern wiesen aber eine noch geringere Auslastung auf.