Digitalgeld: Sorge vor Konkurrenzkampf übertrieben

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) tritt Befürchtungen entgegen, digitale Zentralbankwährungen könnten einen Konkurrenzkampf von Staaten anheizen. Manche argumentierten, Digitalgeld der Notenbanken könne zu einem Instrument im Wettbewerb um die Rolle als internationale Reservewährung oder zu einem Instrument der Geopolitik werden, so BIZ-Generaldirektor Agustin Carstens in einer Rede beim Peterson Institut für Internationale Ökonomie. „Viel an dieser Rhetorik ist übertrieben“, sagte er am Mittwoch.