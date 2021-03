CD-Aufnahme von Nino Rotas Oper „Florentiner Hut“

Was wäre das für ein veritabler Opernspaß geworden! Die für den 8. Mai geplante Premiere von Nino Rotas „Der Florentiner Hut“ fiel aber so wie zahlreiche andere Produktionen Corona zum Opfer. Doch die Oper Graz stellt das wenig bekannte Werk nicht auf das Abstellgleis, sondern arbeitet gerade an einer CD-Aufnahme.