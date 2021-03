Gründerin verrät, was Osterhasen glücklich macht

Nicht nur anlässlich des bevorstehenden Festes nehmen Hasen auf der Beliebtheitsskala von Vierbeinern immerhin den dritten Platz ein. Doch ehe man sich einen besten Freund aus dem Tierreich zulegt, sollte man eruieren: Welches Tier braucht was? Und da kommt Hochbichlers Fachwissen ins Spiel, das sie seit knapp drei Jahren unter dem Markenzeichen „Glücktiere“ professionell weitergibt: „Ich liebe Tiere sehr, sie haben mich immer begleitet“, so die Jungunternehmerin, die von ihren positiven Erfahrungen auch andere profitieren lassen will. Als zertifizierte Trainerin arbeitet sie mit Katzen, Hühnern, einer Schildkröte, einer Ziege und einem Pferd. Und eben mit Hasen und Kaninchen. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ist begeistert: „Da sieht man, wie vielfältig Niederösterreich ist.“