Garteln ohne Rückenschmerzen

„Wenn man sich bückt, sollten die Knie immer gebeugt und der Rücken gerade sein. Werkzeuge mit längeren Stielen sind dabei sehr hilfreich. Beim Transportieren von Gegenständen immer beide Hände verwenden und sie nahe am Körper halten. So wird das Gewicht auf mehrere Gelenke verteilt, das schont die Bandscheiben“, erklärt Jasmin Kaller, BSc, Ergotherapeutin am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr (OÖ), und empfiehlt: