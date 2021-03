Mehr Schutz vor Hochwasser in Niederösterreich!

55 Messstellen liefern Prognosen

An 55 Messstellen können auch Prognosen bis zu 48 Stunden im Voraus erstellt werden. „Bevölkerung, Behörden und Einsatzkräfte können sich damit rasch über Hochwassergefahren informieren“, so Pernkopf. Darüber hinaus investiert das Land auch weiterhin massiv in den Ausbau des Hochwasserschutzes, so auch in Wieselburg: Seit Ende 2018 erfolgt um 9,3 Millionen Euro die Umsetzung des Hochwasserschutzes an der Großen und Kleinen Erlauf.