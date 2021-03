Sommertag winkt Ende März: Über 25 Grad möglich

Sommertag-Chancen vor allem im Süden

Doch zur Wochenmitte könnte uns sogar der Sommer einen kleinen Vorgeschmack liefern, wie die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale berichten. So sei am letzten Tag des Monats sogar ein Sommertag mit Tageshöchstwerten von über 25 Grad möglich. „Dies gab es in den letzten zehn Jahren erst einmal in Salzburg und Bischofshofen. Diesmal liegen die höchsten Werte voraussichtlich im Süden des Landes“, so Wetterexperte Martin Templin. Der Mittwoch dürfte auch der Höhepunkt der ‚Wärmewelle‘ sein, heißt es weiter.