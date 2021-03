Tirol: Großeinsatz nach Bombendrohung in St. Anton

Großalarm am Montagabend in St. Anton im Tiroler Oberland: Ein anonymer Anrufer hatte damit gedroht, in einem Wohnhaus eine Bombe hochgehen zu lassen. Die Bewohner - eine Familie mit zwei Kindern - flüchteten sofort ins Freie. Nachdem das gesamte Gebäude von Experten durchsucht worden war, konnte Entwarnung gegeben werden.