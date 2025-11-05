Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Gesundheit

Misstrauensantrag gegen Doskozil aufgeschoben

Burgenland
05.11.2025 16:41
Aufgrund des Gesundheitszustands von Hans Peter Doskozil soll der Antrag von Bernd Strobl und ...
Aufgrund des Gesundheitszustands von Hans Peter Doskozil soll der Antrag von Bernd Strobl und Norbert Hofer erst später eingebracht werden.(Bild: Philipp Wagner)

In Absprache zwischen den Fraktionen kündigten FPÖ und ÖVP an, den Misstrauensantrag gegen Hans Peter Doskozil später als geplant einzubringen. Grund sei der Gesundheitszustand des SPÖ-Landeshauptmannes. Doskozils Rückkehr ins Burgenland wird zwar noch für diese Woche erwartet worden, der Zeitpunkt seines ersten offiziellen Auftritts seit der zehnten OP bleibt jedoch fraglich.

0 Kommentare

Ursprünglich war der schwarz-blaue Misstrauensantrag in der Landtagssitzung am 13. November angekündigt gewesen. Anlass dazu gaben laut den Klubmännern Norbert Hofer (FPÖ) und Bernd Strobl (ÖVP) die Zahlen aus dem Bericht des Rechnungshofes zur Finanzsituation des Landes. „Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben“, dürfte für den politischen Vorstoß der Opposition gelten.

„Wäre nicht angebracht“
„Der Antrag wird nicht eingebracht, falls der Landeshauptmann – meines Wissens erholt er sich derzeit noch in Deutschland von seiner Operation – nicht in der Lage ist, im nächsten Landtag seine Apologia zu halten oder wenn aufgrund des kurzen zeitlichen Abstands zum Eingriff längeres Sprechen seine Genesung ernsthaft gefährden würde“, erklärt Hofer. Dem kann Strobl nur beipflichten: „Es wäre nicht angebracht, in Abwesenheit des Landeshauptmannes dieses wichtige Thema zu diskutieren. Jedem muss die Möglichkeit zugestanden werden, auf die Kritik zu reagieren und Stellung zu beziehen.“ Als späterer Termin kommt die Sitzung am 11. Dezember infrage.

Antrag sei Inszenierung
Aus der SPÖ heißt es, man nehme die Aussagen von ÖVP und FPÖ zur Kenntnis. Das sei Sache der Opposition – die Bevölkerung habe den angekündigten Misstrauensantrag ohnehin bereits als Inszenierung durchschaut und lehne diese Fundamentalopposition ab.

Bei Finanzen im Mittelfeld
„Das Burgenland hat unter Landeshauptmann Doskozil gezielt in die Daseinsvorsorge investiert. Wir bauen vor allem die Gesundheitsversorgung massiv aus, während in anderen Bundesländern Spitäler und Abteilungen geschlossen werden. Was die Finanzkennzahlen betrifft, liegen wir im österreichischen Mittelfeld – obwohl die von der früheren, ÖVP-geführten Bundesregierung verursachte Budget- und Wirtschaftskrise allen Ländern und Gemeinden zu schaffen macht. Eine Versachlichung der Diskussion wäre daher dringend geboten“, betont die SPÖ Burgenland.

Lesen Sie auch:
Mit Ende 2024 lagen die Schulden des Landes bei 2,18 Milliarden Euro. Davon waren 627 Millionen ...
Streit um die Schulden
Opposition: Misstrauensantrag gegen Doskozil
30.10.2025

Der Landeshauptmann wird übrigens nach seiner OP voraussichtlich noch diese Woche ins Burgenland zurückkehren. Das wird aus Doskozils Büro mitgeteilt.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 14°
Symbol wolkig
Güssing
0° / 15°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 15°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 14°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Burgenland
SPÖ stellt klar
„Spitäler müssen weiterhin beim Land bleiben“
Gunners als Partner
Basketball-Comeback im Mittelburgenland
Butterfly Dance!
Schmetterlinge wieder im Anflug auf Eisenstadt
Krone Plus Logo
Roland Düringer:
„In der Pension hackeln? Ich bin ja nicht deppat!“
Umstrittene Umwidmung
FPÖ-Hofer: „Habe keine aktive Rolle in der Firma“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf