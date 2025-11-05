Austria scheitert in Youth League an Maccabi Haifa

Für die Wiener Austria ist schon in der zweiten Runde des Meisterwegs der Youth League Endstation gewesen!
Nach dem Heim-1:1 am 22. Oktober zog die von Maximilian Uhlig gecoachte U19-Auswahl der Favoritner am Mittwoch in Györ im Rückspiel gegen Maccabi Haifa mit 1:3 den Kürzeren.
Der zwischenzeitliche Ausgleich von Philipp Maybach (63.) blieb das einzige Erfolgserlebnis der Wiener. Elad Amir (68.) und Noam Sztejfman (86.) sorgten für die Entscheidung.
Die Austria hatte sich als Meister der Jugendliga (U18) für den UEFA-Bewerb qualifiziert. Der läuft im Meisterweg über drei Runden, ehe es im Sechzehntelfinale mit den Vertretern des Champions-League-Wegs in K.-o.-Partien weitergeht.
