Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chaos bei Ilzer-Klub

Bosse-Beben fix! Vorerst neue Aufgabe für Schicker

Deutsche Bundesliga
05.11.2025 16:59
Christian Ilzer (links) hat die sportliche Situation aktuell im Griff. Doch im Klub rumort es ...
Christian Ilzer (links) hat die sportliche Situation aktuell im Griff. Doch im Klub rumort es gewaltig – wie lange bleibt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker noch?(Bild: AFP/APA/dpa/Uwe Anspach/Daniel ROLAND)

Rumort hat es intern schon lange – nun ist der große Knall bei der TSG Hoffenheim fix! Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilt, hat man sich von Klubchef Markus Schütz und Finanzboss Frank Briel getrennt hat. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker soll jetzt mit Marketing-Geschäftsführer Tim Jost die „Fußball-Geschäfte“ leiten. Doch wie lange Schicker bleibt, ist weiter fraglich ... 

0 Kommentare

„Die Gesellschafter der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH haben Markus Schütz und Frank Briel mit sofortiger Wirkung abberufen“, teilt die TSG Hoffenheim am Mittwoch offiziell mit. Es ist das vorläufige Ende einer internen Schlammschlacht. 

Während Trainer Christian Ilzer und sein Team zumindest sportlich in dieser Saison bisher glänzen können – kommt der Verein abseits des Rasens nicht zur Ruhe. „Die Abberufung ist das Ergebnis intensiver Gespräche mit allen Beteiligten, an deren Ende man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt hat, die Zusammenarbeit zu beenden“, heißt es in der offiziellen Aussendung.

Stadionverbot als Auslöser
Doch die Querelen gehen viel tiefer. Es geht dabei um einen Streit der Geschäftsführung mit dem einflussreichen Spielerberater Roger Wittmann. Dieser ist zugleich ein enger Freund von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Ein gegen Wittmann ausgesprochenes Stadionverbot wurde im September von einem Landgericht gekippt, der Streit zwischen den Parteien ging jedoch weiter.

Lesen Sie auch:
Christian Ilzer und seine Hoffenheimer sehen sich mit neuer Unruhe konfrontiert.
TSG-Streit eskaliert
Beben bei Ilzer-Klub: Berater aus Arena verbannt!
08.08.2025
Chaos in Hoffenheim
Salzburgs Chancen im Kampf um Schicker steigen
03.11.2025

Hopp, der das Stadionverbot gegen seinen Kumpel öffentlich als „Schweinerei“ bezeichnete, hat zwar die Stimmenmehrheit im Verein im Jahr 2023 abgegeben, sein Wort besitzt aber immer noch Gewicht. Dieses soll dazu geführt haben, dass Schütz und Briel ihre Koffer packen müssen.

Flucht nach Salzburg?
Die Fußball-Geschäfte in Sinsheim liegen nun vorerst in den Händen von Marketing-Geschäftsführer Tim Jost und Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die TSG Hoffenheim in dieser veränderten Aufstellung und mit neuer Gemeinsamkeit positiv entwickeln können“, gibt sich Mäzen Hopp optimistisch.

Allerdings wird Schicker weiterhin mit Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Beim aktuellen österreichischen Tabellenführer ist das ehemalige Mastermind von Sturm Graz die absolute Wunschlösung für den Posten des Sportbosses – und die aktuelle Unruhe könnte den „Bullen“ in die Karten spielen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Deutsche Bundesliga
Chaos bei Ilzer-Klub
Bosse-Beben fix! Vorerst neue Aufgabe für Schicker
Neuer Vertrag winkt
Matthäus entschuldigt sich: „Laimer ist …“
„Keine Panik!“
Fans feiern Ex-Austria-Knipser mit Titanic-Song
Experte überzeugt
Lothar Matthäus: „Das ist Kompanys größte Aufgabe“
Wieder ein ÖFB-Kicker
Experte sicher: „Wird der nächste Konrad Laimer!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine