Bosse-Beben fix! Vorerst neue Aufgabe für Schicker

Rumort hat es intern schon lange – nun ist der große Knall bei der TSG Hoffenheim fix! Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilt, hat man sich von Klubchef Markus Schütz und Finanzboss Frank Briel getrennt hat. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker soll jetzt mit Marketing-Geschäftsführer Tim Jost die „Fußball-Geschäfte“ leiten. Doch wie lange Schicker bleibt, ist weiter fraglich ...