Bosse-Beben fix! Vorerst neue Aufgabe für Schicker

Rumort hat es intern schon lange – nun ist der große Knall bei der TSG Hoffenheim fix! Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilt, hat man sich von Klubchef Markus Schütz und Finanzboss Frank Briel getrennt hat. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker soll jetzt mit Marketing-Geschäftsführer Tim Jost die „Fußball-Geschäfte“ leiten. Doch wie lange Schicker bleibt, ist weiter fraglich ...
„Die Gesellschafter der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH haben Markus Schütz und Frank Briel mit sofortiger Wirkung abberufen“, teilt die TSG Hoffenheim am Mittwoch offiziell mit. Es ist das vorläufige Ende einer internen Schlammschlacht.
Während Trainer Christian Ilzer und sein Team zumindest sportlich in dieser Saison bisher glänzen können – kommt der Verein abseits des Rasens nicht zur Ruhe. „Die Abberufung ist das Ergebnis intensiver Gespräche mit allen Beteiligten, an deren Ende man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt hat, die Zusammenarbeit zu beenden“, heißt es in der offiziellen Aussendung.
Stadionverbot als Auslöser
Doch die Querelen gehen viel tiefer. Es geht dabei um einen Streit der Geschäftsführung mit dem einflussreichen Spielerberater Roger Wittmann. Dieser ist zugleich ein enger Freund von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Ein gegen Wittmann ausgesprochenes Stadionverbot wurde im September von einem Landgericht gekippt, der Streit zwischen den Parteien ging jedoch weiter.
Hopp, der das Stadionverbot gegen seinen Kumpel öffentlich als „Schweinerei“ bezeichnete, hat zwar die Stimmenmehrheit im Verein im Jahr 2023 abgegeben, sein Wort besitzt aber immer noch Gewicht. Dieses soll dazu geführt haben, dass Schütz und Briel ihre Koffer packen müssen.
Flucht nach Salzburg?
Die Fußball-Geschäfte in Sinsheim liegen nun vorerst in den Händen von Marketing-Geschäftsführer Tim Jost und Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die TSG Hoffenheim in dieser veränderten Aufstellung und mit neuer Gemeinsamkeit positiv entwickeln können“, gibt sich Mäzen Hopp optimistisch.
Allerdings wird Schicker weiterhin mit Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Beim aktuellen österreichischen Tabellenführer ist das ehemalige Mastermind von Sturm Graz die absolute Wunschlösung für den Posten des Sportbosses – und die aktuelle Unruhe könnte den „Bullen“ in die Karten spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.