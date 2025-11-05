Notizblock bald bei Tirols Polizei verzichtbar

Wenn es emotional wird, filmt Kamera am Körper

Zurück zum inszenierten „Unfall“: Als sich der Lenker, gespielt von einem Beamten in Zivil, laut gegen den Alkotest beschwert, aktiviert einer der Streifenpolizisten die „Body Worn Camera“ an seiner Uniform. Sie zeichnet seit Ende 2024 solche Amtshandlungen auf. „Eine unstrittige Grundlage vor Gericht – etwa bei der Frage, wie stark die Emotionen eines Beteiligten waren“, sagte der Verantwortliche Robert Gangl. Tomac ergänzte: „Zuerst wurde die Kamera am Körper oft skeptisch gesehen – dann aber doch die Vorteile.“