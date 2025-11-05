Kostenlose Impfung gegen Gürtelrose angelaufen

Die Finanzierung sei bis Ende 2028 gesichert, die Kosten würden bis dahin 450 Millionen Euro betragen. Die Impfung besteht aus zwei Immunisierungen im Abstand von zwei bis sechs Monaten. Kostenlos ist sie jetzt für alle Erwachsenen ab 60 Jahren und für Risikogruppen ab 18 Jahren, wie Menschen mit schweren Grunderkrankungen, Immunschwäche, Krebskranke und Personen nach Organtransplantationen. Herpes Zoster entsteht, wenn durch eine Schwächung des Immunsystems die Erreger der Feuchtblattern (Variazellen) reaktiviert werden und damit die Gürtelrose verursachen. Feuchtblattern werden auch als Windpocken oder Schafblattern bezeichnet.