Barca-Aus? Flick reagiert auf brisante Gerüchte

Schmeißt Hansi Flick als Trainer des FC Barcelona hin? Nachdem ein Bericht des spanischen Portals „ABC.es“, darauf hingedeutet hat und daraufhin die Gerüchteküche brodelte, sah sich der Deutsche zu einer Reaktion gezwungen. „Das ist nur noch mehr Blödsinn“, stellte er nun klar. Allerdings soll er durchaus über einige Entwicklungen unzufrieden sein.
Am Rand der Champions-League-Partie der Katalanen gegen Club Brügge (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) sah sich Flick dazu gezwungen, auf die kursierenden Gerüchte über einen baldigen Barca-Abschied einzugehen. „Das ist nur noch mehr Blödsinn“, betonte der Deutsche und weiter: „Ich liebe diesen Klub wirklich. Ich liebe diese Spieler. Ich liebe das ganze Drumherum. Ich bin sehr glücklich in Barcelona.“
Hintergrund war ein Bericht, wonach der Deutsche „kulturelle Probleme“ im Team sehe. Viele seiner Schützlinge würden sich demnach zu sehr auf Ruhm und ihren Erfolg in den sozialen Medien konzentrieren, als auf den sportlichen Erfolg.
Unzufrieden mit Yamal und Co.?
Flick fühle sich auch deshalb erschöpft und würde einen vorzeitigen Abschied vom FC Barcelona forcieren, heißt es weiter im Bericht. Vor allem Youngster Lamine Yamal würde auch bei Flick immer wieder für Ärger sorgen – dass der 18-Jährige vom Klub für einige Eskapaden keine Strafe erhält, sei dem Deutschen zudem ein Dorn im Auge.
Darauf ging Flick bisher nicht ein. Allerdings kursieren seit geraumer Zeit hartnäckige Gerüchte, dass der Deutsche mit dem Verhalten einiger seiner Spieler unzufrieden sei. Die Entwicklung von Yamal und Co. dürfte Flick demnach durchaus beschäftigen.
