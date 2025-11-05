Barca-Aus? Flick reagiert auf brisante Gerüchte

Am Rand der Champions-League-Partie der Katalanen gegen Club Brügge (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) sah sich Flick dazu gezwungen, auf die kursierenden Gerüchte über einen baldigen Barca-Abschied einzugehen. „Das ist nur noch mehr Blödsinn“, betonte der Deutsche und weiter: „Ich liebe diesen Klub wirklich. Ich liebe diese Spieler. Ich liebe das ganze Drumherum. Ich bin sehr glücklich in Barcelona.“