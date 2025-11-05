Historische Fußball-Trainer-Ikone Jenei ist tot!

Rückkehr als Teamchef für EM 2000

Jenei kehrte im Anschluss und später noch zwei weitere Male zu Steaua Bukarest zurück, bis auf einen Meister- und einen Cup-Titel wollte sich allerdings kein großer Erfolg mehr einstellen. Während ein Engagement als Nationaltrainer von Ungarn nicht von Erfolg gekrönt war, durfte er bei der EM 2000 noch einmal als Teamchef von Rumänien einspringen – wo für das Team nach einem 1:1 gegen Deutschland, einem 0:1 gegen Portugal und einem 3:2 gegen England erst im Viertelfinale gegen Italien das Aus kam.