Reaktion auf USA

Putin ordnet Vorbereitung von Atomwaffentests an

Außenpolitik
05.11.2025 16:45
Russlands Machthaber Wladimir Putin hat sich die USA zum Vorbild genommen und ebenfalls ...
Russlands Machthaber Wladimir Putin hat sich die USA zum Vorbild genommen und ebenfalls Vorbereitungen für Atomwaffentests angeordnet.(Bild: AFP/AFP, Ruptly, krone.at-Grafik)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, mögliche Atomwaffentests vorzubereiten. Beamtinnen und Beamte sollen nun entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump bereits erklärt, dass sein Land wieder Atomtests aufnehme.

Die USA dürften nicht hinter Russland und China zurückfallen, argumentierte der Präsident. Nun sagte Russlands Machthaber Wladimir Putin, dass sich sein Land stets strikt an seine Verpflichtungen aus dem Umfassenden Atomteststoppvertrag gehalten habe. Er habe seine Ministerien und Geheimdienste angewiesen, Informationen zu sammeln, und „abgestimmte Vorschläge für den möglichen Beginn der Arbeit an der Vorbereitung von Atomwaffentests“ auszuarbeiten, sagte er.

Russlands Verteidigungsminister Andrej Beloussow meinte zu Putin, dass es aufgrund der jüngsten Äußerungen der Vereinigten Staaten „ratsam“ sei, „unverzüglich auf umfassende Atomtests vorzubereiten“. Das arktische Testgelände auf Nowaja Semlja könne solche Tests auch kurzfristig aufnehmen.

Lesen Sie auch:
Die letzten Kernwaffentests der USA sind Jahrzehnte her.
Nach Trump-Ankündigung
USA planen Atomwaffentests ohne Kern-Explosionen
02.11.2025
Wer profitieren könnte
Neue US-Atomwaffentests? Was Trump im Weg steht
01.11.2025
Zu Abrüstung bereit
Trumps Atomwaffen-Hammer: Leise Töne aus dem Kreml
30.10.2025

Die USA testeten zuletzt 1992, China und Frankreich 1996 und die ehemalige Sowjetunion 1990. Das postsowjetische Russland hat das Atomwaffenarsenal geerbt, aber noch nie einen Test vorgenommen. Der Kreml ist aus dem Atomwaffen-Vertrag ausgestiegen, Putin droht immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg.

