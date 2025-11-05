Putin ordnet Vorbereitung von Atomwaffentests an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, mögliche Atomwaffentests vorzubereiten. Beamtinnen und Beamte sollen nun entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump bereits erklärt, dass sein Land wieder Atomtests aufnehme.
Die USA dürften nicht hinter Russland und China zurückfallen, argumentierte der Präsident. Nun sagte Russlands Machthaber Wladimir Putin, dass sich sein Land stets strikt an seine Verpflichtungen aus dem Umfassenden Atomteststoppvertrag gehalten habe. Er habe seine Ministerien und Geheimdienste angewiesen, Informationen zu sammeln, und „abgestimmte Vorschläge für den möglichen Beginn der Arbeit an der Vorbereitung von Atomwaffentests“ auszuarbeiten, sagte er.
Russlands Verteidigungsminister Andrej Beloussow meinte zu Putin, dass es aufgrund der jüngsten Äußerungen der Vereinigten Staaten „ratsam“ sei, „unverzüglich auf umfassende Atomtests vorzubereiten“. Das arktische Testgelände auf Nowaja Semlja könne solche Tests auch kurzfristig aufnehmen.
Die USA testeten zuletzt 1992, China und Frankreich 1996 und die ehemalige Sowjetunion 1990. Das postsowjetische Russland hat das Atomwaffenarsenal geerbt, aber noch nie einen Test vorgenommen. Der Kreml ist aus dem Atomwaffen-Vertrag ausgestiegen, Putin droht immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.