Putin ordnet Vorbereitung von Atomwaffentests an

Die USA dürften nicht hinter Russland und China zurückfallen, argumentierte der Präsident. Nun sagte Russlands Machthaber Wladimir Putin, dass sich sein Land stets strikt an seine Verpflichtungen aus dem Umfassenden Atomteststoppvertrag gehalten habe. Er habe seine Ministerien und Geheimdienste angewiesen, Informationen zu sammeln, und „abgestimmte Vorschläge für den möglichen Beginn der Arbeit an der Vorbereitung von Atomwaffentests“ auszuarbeiten, sagte er.