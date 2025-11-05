Urlaub für den Stoffwechsel

Fasten tut gut. In Österreich gibt es eine Vielzahl kompetenter Adressen, wo Gesundheitsurlaub mit einem Fastenschwerpunkt möglich ist. Hier eine kleine Auswahl.
Vom Stress des Alltags entspannen und zur Ruhe kommen – das lässt sich bei einer Mayr-Kur im luxuriösen Mayrlife Medical Health Resort in Altaussee perfekt umsetzen. Gekocht wird basisch, regional und biologisch.
Infos: www.mayrlife.com
In Schärding, direkt am Inn, empfängt das Hotel Gugerbauer Gäste zum Basen-, Intervall- und Heilfasten. Gekocht wird mit regionalen Zutaten, nahezu ohne Salz, aber sehr geschmackvoll. Feine Anwendungen helfen beim Fasten.
Infos: www.hotel-gugerbauer.at
Sich wieder auf sich besinnen und reduzieren, das kann man im Kloster Pernegg. Man bietet Gästen verschiedene Fastenarten wie Saft- oder Suppenfasten oder eine Ayurvedakur. Hier taucht man in eine erholsame Stille ein.
Infos: www.klosterpernegg.at
Eine F.X.-Mayr-Kur in Verbindung mit ayurvedischen Behandlungen bietet das Hotel Larimar inmitten der hügeligen Landschaft in Stegersbach. Gesund abnehmen, ohne dabei zu hungern, und zur Ruhe kommen, so die DeviseIn.
Infos: www.larimarhotel.at
Fasten und schonender Genuss in Verbindung mit wohltuenden Therapien – all das ist Teil der modernen Mayr-Kur im Gesundheitshotel Spanberger in Gröbming. Dr. F. X. Mayr, Begründer der Kur, wurde hier vor 150 Jahren geboren.
Infos: www.spanberger.at
