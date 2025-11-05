Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich

Urlaub für den Stoffwechsel

Reisen & Urlaub
05.11.2025 17:00
Vom Gletscher bis zur sanften Weinlandschaft: Entdecken Sie mit uns im neuen ...
Vom Gletscher bis zur sanften Weinlandschaft: Entdecken Sie mit uns im neuen „Krone“-REISEZEIT-Magazin die schönsten Seiten der winterlichen Steiermark!(Bild: MAYRLIFE)

Fasten tut gut. In Österreich gibt es eine Vielzahl kompetenter Adressen, wo Gesundheitsurlaub mit einem Fastenschwerpunkt möglich ist. Hier eine kleine Auswahl.

0 Kommentare
Steiermark
Mayrlife

Vom Stress des Alltags entspannen und zur Ruhe kommen – das lässt sich bei einer Mayr-Kur im luxuriösen Mayrlife Medical Health Resort in Altaussee perfekt umsetzen. Gekocht wird basisch, regional und biologisch.

Infos: www.mayrlife.com 

Oberösterreich
Gugerbauer

In Schärding, direkt am Inn, empfängt das Hotel Gugerbauer Gäste zum Basen-, Intervall- und Heilfasten. Gekocht wird mit regionalen Zutaten, nahezu ohne Salz, aber sehr geschmackvoll. Feine Anwendungen helfen beim Fasten.

Infos: www.hotel-gugerbauer.at 

Niederösterreich
Pernegg

Sich wieder auf sich besinnen und reduzieren, das kann man im Kloster Pernegg. Man bietet Gästen verschiedene Fastenarten wie Saft- oder Suppenfasten oder eine Ayurvedakur. Hier taucht man in eine erholsame Stille ein.

Infos: www.klosterpernegg.at

Burgenland
Larimar

Eine F.X.-Mayr-Kur in Verbindung mit ayurvedischen Behandlungen bietet das Hotel Larimar inmitten der hügeligen Landschaft in Stegersbach. Gesund abnehmen, ohne dabei zu hungern, und zur Ruhe kommen, so die DeviseIn.

Infos: www.larimarhotel.at 

Steiermark
Spanberger

Fasten und schonender Genuss in Verbindung mit wohltuenden Therapien – all das ist Teil der modernen Mayr-Kur im Gesundheitshotel Spanberger in Gröbming. Dr. F. X. Mayr, Begründer der Kur, wurde hier vor 150 Jahren geboren.

Infos: www.spanberger.at 

Porträt von Andrea Thomas
Andrea Thomas
Porträt von Mario Aberl
Mario Aberl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erstrahlt seit 70 Jahren im wiederaufgebauten Glanz: die Wiener Staatsoper.
Wiener Staatsoper
70 Jahre Wiedereröffnung: Hochkultur & Gräueltaten
Promi-Ganslessen
Tuschel-Alarm: Mausi warnt vor DIESEM bösen Fehler
Philipp bewegt Schule
„Guten Morgen, Österreich“ aus der IMS Lanzendorf
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Gesundheit in Not:
Wenn Versorgung versagt und Leid sichtbar wird!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Reisen & Urlaub
Österreich
Urlaub für den Stoffwechsel
Krone Plus Logo
Krone+ rechnet vor
Überwintern im Süden: Günstiger als daheimbleiben?
Wenn Gräber sprechen
Es lebe der Zentralfriedhof und olle seine Toten!
Winter-Flugplan 25/26
Flughafen Wien: Das Tor zu fernen Welten
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf