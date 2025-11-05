Österreich startet mit 1:0-Erfolg in die U17-WM

In dieser Tonart ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Al-Otaibi wehrte einen Versuch von Moser an die Latte, war aber bald danach geschlagen. Dominik Dobis wurde im Sechzehner gefoult, den Strafstoß verwertete Moser sicher. Keine drei Minuten später wurde Dobis auf dem Weg zum 2:0 unsanft gestoppt, Nasser Al Faihani musste wegen Torraubs den Platz verlassen (58.). Es herrschte wieder personeller Gleichstand und Österreich hatte als klar besseres Team die große Chance auf das 2:0, allerdings scheiterte Vasilije Markovic mit einem Strafstoß an Al-Otabi (96.). Saudi-Spieler Abdullah Al Dawsari sah für das Elferfoul Gelb-Rot. Danach ließ das ÖFB-Team noch zwei Sitzer auf das 2:0 aus.