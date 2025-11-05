Tickets zur Whoopi Goldberg Enthüllung gewinnen!

Filme wie „Ghost – Nachricht von Sam“ oder „Sister Act“ haben Whoopi Goldberg zu einer Filmikone gemacht. Nicht umsonst hat sie nicht nur die Herzen Ihrer Fans weltweit erobert, sondern auch Auszeichnungen bei den Oscars, Emmys & Grammys erhalten. Nun zum runden Jubiläum wird die Sängerin und Schauspielerin im Wiener Madame Tussauds mit einer eigenen Wachsfigur geehrt und Sie können bei der Veröffentlichung dieser dabei sein!
Mit ihrem unverwechselbaren Lachen, ihrer charmanten Schlagfertigkeit und ihrem Mut, Haltung zu zeigen, zählt Whoopi Goldberg seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesichtern Hollywoods. Ob als lebensfrohe Nonne in „Sister Act“, als hellsichtiges Medium in „Ghost“ oder als resolute Talkshow-Ikone in „The View“ – Whoopi steht für Authentizität, Witz und Herz.
„Whoopi Goldberg hat Filmgeschichte geschrieben und dabei immer wieder bewiesen, dass Unterhaltung und Haltung sich nicht ausschließen. Ihre Karriere ist ein Symbol für Mut, Authentizität und unerschütterlichen Glauben an Gleichberechtigung und Respekt“
Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds Wien
Nun bekommt sie – mitten im Herzen Wiens – den Platz, den sie verdient: im Kreise der größten Stars der Weltgeschichte! Die feierliche Enthüllung findet am Donnerstag, dem 13. November um 10:00 Uhr im Madame Tussauds im Wiener Prater statt und Dompfarrer Toni Faber wird die Figur enthüllen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ schickt 20x2 Leser zur feierlichen Enthüllung der Wachsfigur der Hollywood Ikone Whoopi Goldberg im Wiener Madame Tussauds am 13. November um 10:00 Uhr. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 10. November, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
