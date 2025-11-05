Tickets zur Whoopi Goldberg Enthüllung gewinnen!

Filme wie „Ghost – Nachricht von Sam“ oder „Sister Act“ haben Whoopi Goldberg zu einer Filmikone gemacht. Nicht umsonst hat sie nicht nur die Herzen Ihrer Fans weltweit erobert, sondern auch Auszeichnungen bei den Oscars, Emmys & Grammys erhalten. Nun zum runden Jubiläum wird die Sängerin und Schauspielerin im Wiener Madame Tussauds mit einer eigenen Wachsfigur geehrt und Sie können bei der Veröffentlichung dieser dabei sein!