Schokohase fürs Personal

Am 4. April 2020 nahm die erste Drive-in-Teststation Niederösterreichs ihren Betrieb auf, und zwar in St. Pölten. Seither werden dort täglich bis zu 800 Abstriche genommen. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig besuchte nun die Teststation und informierte sich die über aktuellen Herausforderungen. Im Gepäck hatte sie als Dankeschön einen Ostergruß aus Schokolade mit. „Die Teststation wird gut angenommen. Wir haben mittlerweile knapp 52.000 PCR-Tests in St. Pölten durchgeführt. Damit ist es uns möglich, Infektionsketten schneller zu stoppen und das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen“, bedankte sich Königsberger-Ludwig bei den Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes.