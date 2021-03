Kathis unglaubliche Rekordsaison in Zahlen

Mit ihrem ersten Weltcupsieg am 13. März beim Slalom in Åre (Schweden) beendete die 23-Jährige außerdem eine 12.157-tägige Durststrecke. Seit Anita Wachters Sieg in Courmayeur am 30. November 1987 hatte das Ländle auf einen Torlauf-Weltcuperfolg bei den Ski-Damen warten müssen.