Erste Urlaubsbuchungen in Italiens Kulturstädten

„Wegen der Ungewissheit um die Flugmöglichkeiten werden Sommeraufenthalte vor allem von jenen Ausländern gebucht, die Italien mit dem Auto erreichen können“, berichtete Claudio Delli, Direktor der Hotelkette Wtb (Why the Best). Buchungen für Aufenthalte in Venedig seien auch aus Österreich eingetroffen. Große Hoffnungen werden auf den September gesetzt. Dann wird auch mit der Rückkehr von US-Touristen gerechnet.