Doskozil hat Krankenhaus bereits wieder verlassen

Doskozil begab sich am 23. Juni in die Klinik. Wie sein Büro mitteilte, hatte sich abgekapselte Flüssigkeit im Brustkorb gebildet. Durch eine Drainage konnte das nun erfolgreich behoben werden. Dem Landeshauptmann gehe es gut, er werde auf Anraten der behandelnden Ärzte noch eine gewisse Zeit im familiären Umfeld regenerieren. Sein großer Dank gelte dem Pflege- und Ärzteteam in der Klinik Oberwart, hieß es weiter.